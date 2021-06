Volgens oud-topscheidsrechter Bossen is er afgelopen seizoen onbewust eerlijker gefloten

Geen applaus, fluitconcerten of scheldkanonnades vanaf de tribunes. Ook voor de scheidsrechters was afgelopen seizoen een vreemd jaar door corona. We blikken erop terug met Robin Gansner en Ruud Bossen.

"Soms lijkt het weleens op een vereedelde oefenwedstrijd", vertelt Robin Gansner. De inwoner uit Haarlem floot de afgelopen twee seizoen in de eerste divisie. En heeft dus ervaring met volle en lege tribunes. "In het begin was het wennen."

Eerlijker fluiten

Ruud Bossen is al een tijdje gestopt, maar de oud-topscheidsrechter zat afgelopen seizoen regelmatig op de tribune om scheidsrechters te beoordelen en analyseren. "Bij topscheidsrechters is de beïnvloeding door lege stadions heel klein, maar bij aankomende scheidsrechters scheelt dat wel een procentje of vijf." Bossen denkt dat er daardoor eerlijker is gefloten. "Onbewust zou dat best kunnen."

Makkelie en Kuipers

Het EK staat op het punt van beginnen. En met Danny Makkelie en Björn Kuipers zijn er voor het eerst twee Nederlandse scheidsrechters actief op een eindtoernooi. "De scheidsrechtersopleiding waar veel mensen over klagen blijkt niet zo slecht te zijn", aldus Bossen.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Gansner en Bossen.