Natuurlijk Noord-Holland: Sprookjes bestaan in het Wildrijk

Tussen de bollenvelden en akkers in de Kop van Noord-Holland ligt een sprookjesbos verstopt: het Wildrijk. Je ziet het er niet aan af als je erlangs rijdt over de N9 langs het Noord-Hollands Kanaal, maar dit is één van de meest bijzondere natuurplekken van onze provincie. Als je er in mei rondwandelt is het één grote blauwe bloemenzee. De massaal bloeiende boshyacint doet de Keukenhof verbleken en je weet het zeker: sprookjes bestaan!

Sprookjes bestaan in het Wildrijk - NH Nieuws

Ooit was het Wildrijk een buitenplaats waar rijke kooplieden uit Amsterdam hun eigen paradijsje hadden. Tegen Sint Maartensvlotbrug aan konden ze jagen en vissen, en van de schone lucht genieten. "Het Wildrijk was ook de plek waar ze hout voor de kachel of voor gereedschap konden vinden; een geriefbosje heet dat", legt Boswachter Chris van der Vliet van Landschap Noord-Holland uit. In 1940 was het Wildrijk het eerste gebied dat Landschap Noord-Holland wist te verwerven. Inmiddels staan er veel grote bomen in het Wildrijk. "Vanwege de westenwind vanuit zee is er aan de westkant van het bos een stevige wal van eiken geplant. Die houden de rest van het bosje letterlijk uit de wind." Steppingstones Het grootste deel van de bomen in het Wildrijk zijn essen, populieren, lijsterbessen en berken. Overal hangen kasten voor vogels en voor andere dieren. "Omdat er hier in de buurt niet zoveel van dit soort bosjes zijn", legt Chris uit, "komen veel vogels en insecten juist hiernaartoe om te eten en te paren. Vooral voor vleermuizen is het Wildrijk belangrijk. Zo'n bosje is als het ware een steppingstone van waaruit ze zich door de hele provincie kunnen verplaatsen." Er is zelfs een vleermuizenoverwinteringsplek ingericht in één van de bunkers, een van de restanten uit de Tweede Wereldoorlog.

Bloeiende boshyacint in het sprookjesachtige Wildrijk NHNieuws/Stephan Roest

Het Wildrijk is een wandelparadijsje NHNieuws/Stephan Roest

Voor vlinders en andere insecten is het Wildrijk ook van groot belang. Ze vinden er voedsel in de vele bloemen die er groeien en omdat het er beschut is kunnen ze er op krachten komen tijdens de trek. "Het waait hier in de Noordkop natuurlijk altijd en in het Wildrijk heb je windstille hoekjes. Door de vele bomen en struiken vinden insecten hier ook geschikte plekken om te overwinteren." Duinrel De bijzondere natuur van het Wildrijk bestaat mede dankzij een speciaal voor dit natuurgebied aangelegd watersysteem. Vanuit de duinen stroomt er rechtstreeks een duinrel naartoe, die superschoon water het Wildrijk in laat stromen. Die duinbeek is afgesloten van de sloten om ons heen, waar vanuit de bollenteelt en andere activiteiten mest- en gifstoffen in zitten. Met een vijzelgemaal wordt het schone water het sprookjesbos Wildrijk ingelaten. De bodem blijft daardoor geschikt voor bijzondere planten die elders niet meer voorkomen. Dankzij een grote groep vrijwilligers weet landschap Noord-Holland het Wildrijk te behouden. Zet het alvast op de kalender voor volgend jaar mei: "Sprookjesbos Wildrijk bezoeken!"