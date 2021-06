Lastig om 'droge' Haarlemse fonteinen weer te laten spuiten

Haarlem kampt met twee niet werkende fonteinen, waarvan er misschien één weer hersteld gaat worden. Al zes jaar komt er geen water meer uit het kunstwerk op de Grote Markt en dat is zonde, vindt Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Hij heeft er vragen over gesteld aan de wethouder. De gemeente gaat nu uitzoeken hoe duur reparatie is. Voor de drooggevallen fontein op het Frans Halsplein is nu in ieder geval geen geld.

NH Nieuws / Geja Sikma

De grote fontein op de rotonde achter het station werkt al enige tijd niet meer. De fontein is niet defect, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Maar het voldoet niet meer aan de huidige eisen." Deze fontein weer in oude glorie laten werken is dus een enorme klus, dat volgens wethouder Michel Rog ook 'niet op stapel staat'. Vandalisme en shampoo Het kunstwerk De Zonnevechter van beeldhouwer Arthur Spronken op de Grote Markt hoort eigenlijk een hoogspuitende waterpartij te hebben, maar dat hebben Haarlemmers en de toeristen al zes jaar niet meer kunnen aanschouwen. Het mechanisme is in 2015, na veel onderhoudsproblemen, definitief kapot gegaan. Volgens wethouder Michel Rog door vandalisme en kwajongensstreken zoals shampoo in het water. De gemeente heeft uiteindelijk besloten de hoge kosten voor reparatie niet meer uit te voeren en de waterkoppen definitief af te dichten.

Kapotte fontein op Grote Markt onder houten planken opgeborgen - NH Nieuws / Geja Sikma

Wethouder Michel Rog liet gisteravond aan de raadsleden weten dat hij begrijpt dat Haarlemmers de fontein missen. "Het is natuurlijk hartstikke lekker met dit mooie weer, een fontein." Maar het is niet simpel om er weer water uit te laten komen, weet hij. "Ik kan niet even de kraan aan zetten."