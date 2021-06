Zorgkoepel zoekt oplossing voor huisartsentekort: minder rompslomp en meer zorg

Het tekort aan huisarten loopt de laatste jaren steeds verder op, vooral in het noorden van onze provincie. Dat ziet ook Zorgkoepel West-Friesland, dat de huisartsenzorg in de regio organiseert. En dus zoeken ze naar oplossing om de zorg op niveau te houden.

Bij Zorgkoepel snappen ze de ophef, maar is dit wel één van de oplossingen om überhaupt huisartsenzorg te kunnen blijven leveren. "Een praktijk runnen is veel werk tegenwoordig. Door samen te werken en het op grotere schaal te doen, maak je dat veel makkelijker", vertelt Marjolein Zwaan, medisch manager bij Zorgkoepel West-Friesland en zelf ook huisarts.

Volgens Zwaan is het ook zeker geen luxe keuze van huisartsen om uit dorpen te trekken en samen onder één dak verder te gaan. "Het is echt bedoeld om te zorgen dat huisartsenzorg voor alle patiënten in de regio beschikbaar kan blijven. Nu, maar ook op de langere termijn. Je wil voorkomen dat mensen zonder huisarts komen te zitten, want dan heb je echt een probleem."

Meer ondersteuning

Aan de andere kant probeert Zorgkoepel West-Friesland ook meer ondersteuning te bieden, waardoor huisartsen ontlast kunnen worden. Bijvoorbeeld een praktijkmanager die de administratie op zich neemt. "Je runt namelijk een echt bedrijf. Los van de zorg die je levert heb je personeel in dienst en bijvoorbeeld een pand dat beheerd moet worden. Dat komt er allemaal bij kijken."

De medisch manager vervolgt: "Ook wordt er gekeken naar wat er nou echt door een huisarts gedaan moet worden, of wat ook op andere plekken kan. Dan kan je denken aan andere functies binnen een huisartsenpraktijk. Een praktijkondersteuner of een praktijkverpleegkundige. Maar je moet ook goed kijken of dingen niet in het sociaal domein thuis horen. Daar zijn patiënten soms beter geholpen dan wanneer ze bij de huisarts zijn."