Amsterdammers ervaren zonsverduistering: ''Het is een soort maan, maar dan de zon''

Een stel bezoekers van het Vondelpark in Amsterdam vielen aan het einde van de ochtend met hun neus in de boter. Medewerkers van het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (API) deelden namelijk eclipsbrillen uit om naar de gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. Twee uur lang kroop de maan voor de zon waardoor het leek alsof iemand er een hap uit had genomen.

''Wow'' was wel de meest gehoorde kreet vanochtend van mensen die een eclipsbril opzetten en richting' de zon keken. ''Eigenlijk zie je helemaal niks behalve dat stukje zon met een hap eruit'', observeerde een voorbijganger. Rond 11.45 uur was het hoogtepunt van de verduistering, toen was de zon ongeveer 30 procent verduisterd.

Zeldzaam 'Bij een volledige verduistering zou alleen de rand van de zon nog te zien zijn, daarvoor moet je op andere plekken op de wereld zijn. In Nederland hebben we om de zoveel jaar alleen te maken met een gedeeltelijke verduistering'', zegt Esther Hanko van het API. ''In principe is het effect nu zo weinig dat je het niet merkt als je niet weet wat er aan de hand is en als je geen eclipsbril hebt. We delen de brillen uit om mensen mee te laten genieten van hetgeen wij ook zo gaaf vinden.''