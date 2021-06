Honderden hennepplanten en stekjes ontdekt in bedrijfspand Middenmeer

In een bedrijfspand aan de Havenkade in Middenmeer is gisteren na een melding een hennepkwekerij ontdekt. In het gebouw werden 800 planten en 300 stekken aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.

De planten en stekken waren verspreid over zes verschillende ruimtes, en waren in verschillende groeistadia. De kwekerij is meteen ontmanteld.

Alle planten, stekken en apparatuur uit de kwekerij (zoals lampen en filters) zijn in beslag genomen. Er bleek ook stroom te worden afgetapt voor de hennepkwekerij.

In het gebouw waar de kwekerij was, zitten bedrijfsunits die worden verkocht of verhuurd.