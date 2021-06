De vlag kan uit, veel vreugde bij geslaagde leerlingen

Scholieren door het hele land zaten vandaag in spanning te wachten op de uitslag van het eindexamen. Op veel plekken hangt de vlag ondertussen uit, zo ook in Heerhugowaard waar de tweeling Frank en Linda beide cum laude zijn geslaagd. Ook in Den Helder was het feest, daar kwamen docenten langs met confetti .

Ronald Moraal is super trots op zijn broertje Frank en zusje Linda, beide zijn ze cum laude geslaagd voor eindexamen havo op het Trinitas College Han Fortemann. "De spanning zat hem niet zozeer in of ze zouden slagen, maar of ze cum laude zouden slagen", vertelt hij. "Frank is zelfs cum laude plus geslaagd, met twee negens en zes tienen."

Ronald heeft wel een idee hoe dat zo is gekomen. "We hebben vroeger in Oostenrijk gewoond en toen we naar Nederland gingen wilde Frank graag vwo doen, maar dat kon toen niet. Hij wilde sindsdien laten zien wat hij kon." Frank en Linda hadden hetzelfde vakkenpakket en zaten in dezelfde klas. Na de zomer gaan ze naar de Hogeschool van Amsterdam om accountancy te studeren. Dat hebben ze niet van een vreemde, ook broer Ronald en hun ouders zijn in die hoek begonnen.

Paniek

De Amsterdamse Meryem zat vanmiddag ook in spanning te wachten op de uitslag. "Ik heb wel wat paniekaanvallen gehad, want er staat toch wel veel op het spel. Ik wil in september gelijk naar de universiteit en zes jaar is toch wel genoeg geweest." Haar mentor van het St. Nicolaaslyseum heeft goed nieuws: Meryem is gelaagd voor haar vwo!

Tekst gaat door onder de foto