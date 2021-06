Corrie ten Boomhuis gered: "Nog drie maanden lockdown en we waren failliet"

Het Corrie ten Boomhuis in Haarlem is gered dankzij donaties uit het hele land. De toekomst van het wereldberoemde museum heeft maandenlang aan een zijden draadje gehangen. Door een verbouwing vlak voor de eerste lockdown en de sluiting erna hing een faillissement in de lucht. Dus stuurde directeur Frits Nieuwstraten zo'n 6.500 brandbrieven de deur uit.

Als de lockdown nog drie maanden langer had geduurd, had het museum het niet gered, zegt Nieuwstraten. "Dan waren we failliet gegaan en hadden we de deuren van het Corrie ten Boomhuis moeten sluiten."

Bezoekers kunnen gratis een rondleiding door het museum krijgen. De inkomsten komen volgens Nieuwstraten van de giften die na afloop worden gedaan. "Het is heel gebruikelijk dat bezoekers geld in de pot stoppen en daarmee redden we het normaal gesproken. Maar met de stop van bezoekers kwamen er geen inkomsten meer binnen. Het was echt bijna klaar met het museum, dus hebben we een brief met een noodkreet gestuurd naar ons adresbestand."

'Ik ben er stil van'

En dat sloeg volgens Nieuwstraten in als een bom. Op de brieven kwamen massaal reacties binnen. "Het was boven verwachting. Ik ben er stil van, zo hartverwarmend. Bij een donatie van vijftig euro of meer kregen ze een boek van Corrie ten Boom. Daarvan kwamen honderden donaties binnen."

Met de actie is zo’n 65.000 euro opgehaald en daarmee kan het museum geopend blijven.