Documentaire: hoe SV 's-Graveland al honderd jaar familiegeschiedenissen tekent

Voetbalclub SV 's-Graveland bestaat honderd jaar. De club is er een uit duizenden. Een echte dorpse voetbalclub, waar families samenkomen en op het veld vriendschappen voor het leven ontstaan. Maar dat gaat verder dan het voetbal alleen.

SV 's-Graveland werd honderd jaar geleden opgericht in het zaaltje van Sientje Baar. Niet in 's-Graveland, maar in Kortenhoef.

De 's-Gravelandse voetbalclub kende sportieve successen, vooral in het bekervoetbal. Halverwege de jaren zestig de grootste, toen 's-Graveland de beker zelfs won. Het duurde vervolgens tot eind jaren negentig voordat de club weer ver kwam en pas in de vijfde ronde - na een bloedstollende wedstrijd en een nog zenuwslopende strafschoppenserie - werd uitgeschakeld door hoofdklasser Spakenburg.

Familiegeschiedenis

Maar de sociale functie van de voetbalclub is misschien nog wel veel belangrijker. De club speelt voor veel 's-Gravelanders een belangrijke rol in hun leven en zelfs in familiegeschiedenissen.

Deze documentaire is gemaakt door Karel van den Berg, met cameraman Jan Willem Winter en editor Katharina Walter. Aan de documentaire werkte vele 's-Gravelanders mee.