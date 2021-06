Hogeschool Hoorn: bedrijven en onderwijs brengen tweede hbo-traject naar regio

Het aanbod van hbo-opleidingen in West-Friesland wordt uitgebreid. West-Friese IT-bedrijven starten met Hogeschool Inholland (hbo) en het Horizon College een IT-traject op hbo-niveau. "Dit past bij onze ambities om hoger beroepsonderwijs naar Hoorn te halen en om studentenhuisvesting te realiseren, onder andere in de Poort van Hoorn", aldus wethouder Samir Bashara.

De opleiding krijgt de naam IT Academy en moet ervoor zorgen dat talenten in de informatietechnologie na hun opleiding in de regio aan de slag gaan. Hogeschool Inholland werkt momenteel aan het onderwijsprogramma. Het is de bedoeling dat West-Friese bedrijven daar een prominente rol in gaan spelen, door bijvoorbeeld gastlessen te geven en studenten te begeleiden.

Het gaat om een hbo-traject en niet een standaard vierjarige hbo-opleiding, zo legt initiatiefnemer Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) uit. "Dit is een samenwerking om allerlei innovatieve projecten te starten. Het is op hbo-niveau, maar het mbo doet ook mee." Volgens Huibers moet het hbo-traject de verbinding tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs verbeteren.

Zoektocht naar IT-talent

"Op dit moment heeft de regio een grote behoefte aan gekwalificeerd personeel", vertelt Henk Kerckhoffs van Abovo Media, één van de deelnemende bedrijven. Onder de noemer 'Development en Data' krijgen studenten straks hun eerste opdrachten vanuit het bedrijfsleven, zo noemt Patrick Colli van het Horizon College als voorbeeld van een project. "Dit gebeurt buiten de school. Studenten krijgen voor ze op stage gaan te maken met het bedrijfsleven zodat ze kunnen werken aan hun softskills."

IT Academy is het tweede hbo-traject in West-Friesland en gaat na de zomer van start, naar alle waarschijnlijkheid op het Horizon College in Hoorn. Er komt ook een programma voor zij-instromers, al is nog onbekend wanneer. De hbo-primeur was de zogenoemde Zorgacademy, een post hbo-opleiding van zorgorganisaties Omring en Wilgaerden-Leekerweide. Beide opleidingen zijn onderdeel van Talent Academy Westfriesland.