Verdachte man dodelijke 'slachtpartij' Beverwijk blijft vastzitten

De 37-jarige man die kort na de fatale steekpartij in een eettent in de Beverwijkse Baanstraat werd aangehouden op verdenking van doodslag, blijft langer vastzitten. Tijdens de steekpartij kwam een medewerker om het leven en twee koks raakten zwaargewond.

Dat laat het Openbaar Ministerie weten aan NH Nieuws. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Over zijn nationaliteit doet het OM verder geen uitspraken. Hij is de enige verdachte in de zaak en blijft tot negentig dagen vastzitten. Voor die tijd moet er een eerste zitting plaatsvinden.

De 'slachtpartij', zoals de eigenaar van de eettent de gebeurtenis noemde, was op 28 mei in de avond, vlak voor sluitingstijd. Adel (54) uit Noord-Scharwoude werd doodgestoken, twee koks uit Haarlem zouden in hun nek zijn gestoken en liggen nog in het ziekenhuis.

Eigenaar Liqa Dahbour deed zijn verhaal: hij reconstrueerde de fatale avond aan de hand van systeemmeldingen van bezorgsites en zijn waarnemingen in het restaurant.