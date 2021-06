Provincie bezorgd over financiën gemeenten: "Kaalslag ligt op de loer"

De provincie is bezorgd over de financiën van gemeenten. Dat blijkt uit de jaarlijkse beoordeling van gemeenten. Naast de financiën wordt in de beoordeling onder meer gelet op de huisvesting van statushouders.

NH Nieuws & De provincie

Geen enkele gemeente scoort onvoldoende op het vlak van financiën, maar dat was niet makkelijk. "Gemeenten hebben moeilijke afwegingen moeten maken om de begroting rond te krijgen. Veel gemeenten geven al langere tijd aan dat het niet goed gaat met de gemeentelijke financiën", schrijft gedeputeerde Ilse Zaal van Economie. "Een kaalslag van de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen en de invloed hiervan op de inwoners liggen op de loer." Dit komt onder andere doordat er in 2015 veel taken van de centrale overheid naar de gemeenten zijn gegaan zoals huishoudelijke hulp en jeugdzorg. De kosten lopen hierdoor enorm op. Gemeenten moeten hierdoor bezuinigen op andere uitgaven. In Medemblik stonden daardoor de intocht van Sinterklaas, de Waterweek en Dickensdag op het spel. Bezuinigingen Uiteindelijk kreeg de organisatie toch iets. "We begrepen ook dat de gemeente moest bezuinigen, we waren wel content met deze uitslag", vertelde Cor Pronk van Stichting Evenementen Medemblik. "Het is in ieder geval gehandhaafd tot 2024, daarna is het gewoon weer afwachten" In Haarlemmermeer moet een gat worden gedicht van twee miljoen op de begroting. Dat geld wordt mogelijk bezuinigd op sport. Robert van de Graaf van Sportservice Haarlemmermeer maakt zich grote zorgen. "De contributie zal bij verenigingen stijgen, waardoor betaalbaar sporten verdwijnt."

Op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ziet de provincie nog veel ruimte voor verbetering. Het aantal gemeenten dat in 2019 onvoldoende scoorden was zes, nu is dat tien. De provincie maakt zich zorgen hierover. "Dit laat zien dat gemeenten steeds minder aandacht hebben voor hun VTH-taken." Statushouders Op het gebied van informatie- en archiefbeheer is volgens de Provincie nog veel te doen. "Het kost veel tijd om op een verantwoorde manier de overstap te maken van papieren archieven naar een volledig digitale werkomgeving. Een hybride situatie met zowel papieren als digitale archieven kan problemen veroorzaken." Het overzicht kan bijvoorbeeld zoekraken. Ook houdt de provincie in de gaten hoeveel statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, er een woning krijgen. Dit is voor de gemeenten een moeilijk thema en een aantal gemeenten scoren onvoldoende. "De taakstelling komt bovenop de stapel van de groep mensen die al een woning onderzoeken", reageerde waarnemend burgemeester van Alkmaar Emile Roemer eind februari. Een aantal gemeenten stuurden toen een brandbrief over de opvang en huisvesting van statushouders. De provincie heeft alle bevinden inzichtelijk gemaakt op verschillende kaartjes.