Blessure handbalster Nycke Groot blijkt mee te vallen

De 33-jarige Groot, die zich onlangs weer beschikbaar stelde voor Oranje, is er in elk geval wel bij. Bondsoach Emannuel Mayonnade is optimistisch. "Alles is in orde. Ze is al op Papendal geweest voor een medische check en ze heeft niets gebroken in haar schouder. Met een paar dagen rust kan ze de training oppakken."

Groot nam in 2019 afscheid van het Nederlands handbalteam. Ze won zilver en brons op zowel EK's en als WK's. Ze maakte geen deel uit van de ploeg die in 2019 wereldkampioen werd. "Ik heb veel gesproken met Nycke en we hebben een deal gesloten", zegt Mayonnade. "Zij wil graag erbij zijn en weer trainen met het team, maar als het niet gaat zoals zij wil dan stopt ze. Hetzelfde geldt voor mij. Het betekent dat we elke dag bekijken hoe het gaat. Ik weet op dit moment dus ook niet of ze erbij is in Tokio."