Geen bieb meer op NS-station in Haarlem: "Een gemiste kans"

De bibliotheek op het middenperron van station Haarlem, stopt per 22 juni. Dat bevestigt bibliotheek Zuid-Kennemerland. 'Haarlem' had, naast Rotterdam, één van de twee stationsbiebs van het land. De Haarlemse Ingeborg Verheul is één van de leden die vandaag is ingelicht over de sluiting. Zij vindt het jammer dat het boek nu gesloten is. "Een gemiste kans. Een bieb op die plaats is goed voor de leesbevordering."

Er zijn meerdere overwegingen om te stoppen met de speciale locatie, die alleen tijdens spitsuren open was. De bibliotheek is geen laagdrempelige plek in de buurt zoals de uitleenorganisatie het graag wil hebben. Zo is de bieb op het station vanwege de kaartcontrolepoorten alleen bereikbaar voor treinreizigers.

Bovendien vraagt de vestiging relatief een hoge inzet van werknemers en geld. "In samenspraak met de gemeente Haarlem hebben wij besloten die inzet voortaan te besteden aan vestigingen en collectie die voor een breder publiek toegankelijk zijn", schrijft de bibliotheek aan leden.

Young professionals

Volgens cijfers van Bibliotheek Zuid-Kennemerland had de vestiging op het NS-station rond de 1200 leden. Uit die cijfers blijkt ook dat de uitleningen van boeken vooral plaatsheeft aan leden die buiten de doelgroep vallen. Zeventig procent aan mensen van 50 jaar en ouder en twintig procent van 65 jaar en ouder. En dat is een teleurstelling: forenzen en in het bijzonder young professionals zijn de doelgroep van deze locatie. Wat ook tegenvalt: Gemiddeld lenen leden van de bibliotheek op het station 6,5 boeken per jaar. Dat is volgens de bibliotheek een laag aantal vergeleken bij de gemiddeld 27 uitleningen aan actieve leners van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Bibliotheeknerd

De Haarlemse Ingeborg Verheul hoopt dat de stationsbieb desondanks op een of andere manier nog kan worden gered. Zij is als medewerker van een universiteitsbibliotheek bevooroordeeld, maar zij gelooft erin dat een bibliotheek op zo'n onverwachte plek goed is voor het bevorderen van het lezen. "Ja, ik ben wel een bibliotheeknerd, maar ik vind het daarnaast ook gewoon een gezellige huiskamer op het station.

Het werkt ook goed: je spreekt met zijn bibliotheek op een station toch een ander publiek aan. Er zijn hopelijk nog andere plekken op het station buiten de poortjes waar de bieb kan komen. En er zijn ook andere manieren om boeken onder de aandacht te brengen. Op sommige stations in Nederland staan ook boekspots, kasten waar boeken in staan die reizigers boeken met elkaar kunnen delen."

Stationshuiskamers

De Bibliotheek gaat daar niet in mee. "We hebben negen filialen 'buiten de poortjes'. Een groot voordeel van deze filialen is dat ze voor iedereen (ook zonder perronkaartje van NS) toegankelijk zijn. Bovendien is het aanbod van deze filialen breder", meldt de organisatie. Ook meldt ze dat de NS met partners bezig is met een nieuwe opzet om stationshuiskamers in te richten. "Voor Haarlem zijn wij gesprekspartner, maar NS heeft hierin het initiatief."

De bibliotheek op het station werd in 2011 geopend.