Fietsersbond blij met rapport over 'gevaarlijke' Wilhelminabrug

Fietsersbond Zaanstreek is blij met het vernietigende rapport over de Wilhelminabrug in Zaandam. De brug is een jaar geleden feestelijk geopend, maar bleek al snel gevaarlijk voor fietsers. Na enkele ongelukken werd het fietspad gesloten en de situatie onderzocht. Nu het rapport openbaar is, krijgt de Fietsersbond gelijk in hun kritiek: "Dit is precies wat we al jaren roepen", zegt woordvoerder Sonja Puhl-Diehle.