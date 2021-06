Café na 40 jaar afgedankt door verbouwplannen: "Een begrip verdwijnt"

Het Hoofddorpse café De Eersteling moet na veertig jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Met hen worden nog vier andere ondernemers met een vast contract uit winkelcentrum Pax geweerd door verbouwplannen van eigenaar Hoorne Vastgoed. Opvallend is dat Hoorne de ondernemers eerst mee nam in hun plannen, maar uit het niets kregen zij toch het bericht dat zij niet terug mogen komen na de verbouwing.

Vijf jaar geleden startte volgens Ton Verstraten, eigenaar van De Eersteling, de gesprekken met Hoorne: "We hebben toen alle plannen en tekeningen gezien, maar toen kwamen ze ineens met het bericht: 'We gaan wel verbouwen, maar we gaan niet met jullie door'."

Hoorne Vastgoed gaat het winkelcentrum in de Hoofddorpse wijk Pax 'herontwikkelen'. Zo moet het winkelcentrum 'toekomstbestendig' gemaakt worden en komen er 29 huizen bovenop de supermarkt, die als enige overblijft op de plek waar nu ook andere kleine ondernemers zitten. Een logische stap voor de vastgoedontwikkelaar, een zusterorganisatie van Vomar Voordeelmarkt.

Een fooitje

Naast het feit dat Hoorne in eerste instantie de partijen wel betrok bij de plannen en ze nu afscheept met in het geval van Ton 'een fooitje', zou Hoorne Vastgoed ook voor nieuwe huisvesting zorgen. Maar na vragen van verschillende media hebben zij deze zin van hun site geschrapt. Zo is te zien via deze link die verwijst naar 22 januari. Volgens de ontwikkelaar meer een 'onhandigheidje' binnen het bedrijf.

Ondernemers waarvan sommigen dus al jaren in het winkelcentrum zitten zijn niet te spreken over de gang van zaken met Hoorne. "Er wordt hier gewoon een heel vies spelletje met de toekomst van ons als ondernemers gespeeld", vertelt Erik Lodewijk van Hoorbegrip. Tien jaar geleden tekende hij een doorlopend huurcontract, maar nu wordt er vanuit Hoorne niets voor ons gedaan. "Je mag iets aannemen, maar dan moet je ook tekenen dat je geen bezwaren maakt."

Gesprekken tussen Hoorne en ondernemers

Hoorne Vastgoed laat in een reactie weten dat er volgens hen lang is gezocht naar een invulling waar iedereen blij mee is. "De conclusie daarvan is dat dit streven helaas niet haalbaar is. Daarop hebben we besloten de aflopende huurcontracten niet te verlengen, waarbij we overigens nog steeds in gesprek zijn met de diverse huurders."

Maar volgens Verstraten worden er enkel gesprekken zonder hem of zijn mede-ondernemers gevoerd. De gemeente laat weten inderdaad in gesprek te zijn met de vastgoedontwikkelaar en 'gaat in gesprek met alle partijen om te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn' vertelt een woordvoerder van de gemeente. Daarnaast heeft politieke partij HAP heeft afgelopen maandag schriftelijke vragen ingediend. Reactie vanuit het college daarop volgt nog.