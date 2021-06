Onderzoek naar poepbacterie in water Marineterrein: "Dat is goed voor de weerstand"

Als het warm is dan is het druk bij het water van het Marineterrein in Amsterdam. De steigers daar zijn ideaal om te chillen en een duik te nemen. Alleen is het geen officiële zwemplek, maar Bureau Marineterrein wil heel graag dat dat wel gaat gebeuren. Daarom moet eerst twee jaar lang gemeten worden of het water veilig is, en dat wordt gemeten door te controleren op de E. Coli bacterie. Ook wel bekend als de poepbacterie.

"De E. Coli bacterie zelf is niet gevaarlijk", vertelt Nikki van Bel van het KWR Water Research Institute. "We gebruiken het als indicator, als die aanwezig is dan zijn er ook echt ziekmakende bacteriën en virussen aanwezig." Het apparaat, de BACTcontrol, staat vanaf deze week bij het Marineterrein. Het meet om de twee uur of het water wel veilig is om in te zwemmen.

Geen officiële zwemplek Op zomerse dagen staat het vol met mensen die een duik willen nemen, maar op het moment is het Marineterrein nog geen officieel zwemwater. Dat betekent dat de gemeente niet zelf bijhoudt of het water schoon genoeg is om in te zwemmen. De BACTcontrol meet de komende twee jaar of het water wel veilig genoeg is omdat het Marineterrein een officieel zwemwater wil worden. "Dat willen we heel graag worden. Daarvoor is een officieel traject wat je moet doorlopen en waar Waternet op een gegeven moment van zegt: je bent het", zegt Vries Strookman van Bureau Marineterrein. Amsterdam kent slechts acht officiële buitenzwemplekken: Sloterstrand, de Oeverlanden, speelvijver-Noord en Strand Zuidoever in de Gaasperplas, de Grote Speelweide in het Amsterdamse Bos, Strand Diemerpark, Strand IJburg, Strand en Speelsloot de Hoge Dijk in Zuidoost en het Ouderkerkerplas Strand.

Quote "Zwemmen is op eigen risico op het Marineterrein" Vries Strookman, bureau marineterrein

Goed voor de weerstand Toch weerhoudt de poepbacterie de zwemmers er niet van om in het water te springen bij het Marineterrein. "Dat is goed voor de weerstand, zeggen wij. Vroeger heb ook altijd in dit soort water gezwommen", vertelt aan vrouw aan de kant.