Vandaag weer herdenking mogelijk bij Kamp Schoorl, het 'tussenstation voor de dood'

Er is nu weinig dat nog herinnert aan wat er zich vroeger aan de Oorsprongweg in Schoorl heeft afgespeeld. Tussen de duinen en een vakantiepark staat wel een steen, een herdenkingsmonument, die de plek markeert waar vroeger Kamp Schoorl lag. Ook al vielen er hier geen doden, was de plek een onmiskenbare schakel in de moord op talloze onschuldige mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kamp Schoorl werd in eerste instantie opgebouwd als een Nederlands legerkamp. Nadat de Duitsers ons land binnenvielen in 1940, namen zij het kamp in gebruik. De bezetter begon het legerkamp in Schoorl te gebruiken als plek om mensen uit geallieerde landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland die in Nederland verbleven in op te sluiten. Schoorl was het eerste gevangenenkamp dat door de Duitsers in Nederland werd ingericht.

Razzia's

Na een jaar gingen de Duitsers het kamp gebruiken als doorvoerkamp. Jonge Joodse mannen, die bijvoorbeeld tijdens verschillende razzia's werden opgepakt, kwamen hier terecht. Het was het tussenstation voor de dood. 689 mensen werden via hier uiteindelijk via Buchenwald naar Mauthausen gebracht. Slechts twee van hen overleefden.

Normaal gesproken wordt er elk jaar stilgestaan bij dat ene herdenkingsmonument aan deze gebeurtenissen. Maar, zoals zo veel vorig jaar, ging dat door het coronavirus ook anders. Uiteindelijk werd de herdenking afgeblazen.

Livestream

Nu, een jaar later, kan er weer stilgestaan worden bij de gebeurtenissen in Kamp Schoorl. Nog niet helemaal als vanouds weliswaar. Alleen genodigden zijn vandaag welkom bij de herdenking. Andere belangstellenden kunnen er niet fysiek bij zijn, maar wel online. Vanaf 14.00 uur wordt de herdenking ook via internet gestreamd.

Kijk hieronder mee naar de herdenking bij Kamp Schoorl: