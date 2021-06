Noord-Holland NL V Afval bestaat niet en steenpapier maakt kantoor papierloos in Pak An Doen (34)

In 2050 bestaat er in Nederland geen afval meer. Alles wat we dan weggooien, moet worden hergebruikt. Maar er zijn bedrijven die voorop lopen en al een heel eind op weg zijn. Recycling is het doel van het afvalbedrijf in Purmerend, waar afval verwerkt wordt voor een nieuw product. Oud papier wordt weer nieuw printerpapier en koffiedik is grondstof voor zeep.

NH

In Amsterdam gaan twee jonge ondernemers terug naar de steentijd om op die manier ons kantoor papiervrij te maken. Met steenpapier kunnen we blijven doen wat we het liefste doen: schrijven! Maar op deze manier hoeven we daarvoor geen bomen meer te kappen.

Notieboekjes van steenpapaier - NH Nieuws/Marc Ruyg

En Saffira uit Hoorn ging niet bij de pakken neerzitten toen zij haar baan kwijtraakte en in de WW terecht kwam. Met haar bedrijf wil zij mensen 'ontzorgen' en daarmee blijer maken. En ondertussen heb je een schoon en opgeruimd huis.

NH Nieuws/Marc Ruyg