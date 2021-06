Natuurbad 't Petje heeft last van oude beoordeling: "Ons water is juist prima"

Met het mooie weer van de afgelopen dagen is het steeds gezellig druk bij natuurzwembad 't Petje in Zijdewind. Kinderen spelen, springen en duiken in het koele water dat zeer regelmatig wordt gecontroleerd en steeds een goede beoordeling krijgt. Toch staat er een negatief zwemadvies op zwemwater.nl. Onterecht en onhandig, vinden de vrijwilligers van het bad.

"Het heeft te maken met Europese regels. Drie jaar geleden is er, buiten het seizoen ook nog eens, een meting gedaan die negatief uitviel. Die beoordeling blijft vervolgens vier jaar aan je hangen", legt voorzitter van zwembad 't Petje Conny Kramer uit. "Elke week of twee weken wordt het water hier gecontroleerd en het is gewoon goed. Maar we krijgen steeds weer vragen."

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, snapt dat het vervelend is voor het zwembad. Het heeft het ook al eens aangekaart bij organisatie BIJ12, die de website beheert. Die organisatie is nu, op verzoek van NH Nieuws, opnieuw naar de vormgeving en formulering op de pagina over het natuurbad in Zijdewind aan het kijken.

In orde

Ondertussen kan er bij 't Petje, volledig gerund door vrijwilligers, heerlijk worden gezwommen. Ook de laatste test van afgelopen dinsdag was prima in orde. "We zitten keurig binnen de norm. Dus dat gaat hartstikke goed", zegt Carina Borst namens het bestuur. "Ik kom hier al van jongs af aan", zegt haar collega Conny Kramer. "Mijn vader was hier al vrijwilliger, mijn broers, eigenlijk het hele dorp helpt hier mee. Het is gewoon een heerlijke plek."