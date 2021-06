Wethouder: F1-karavaan van ruim 3.000 (vracht)auto's op weg naar circuit Zandvoort

Haarlem, Heemstede en natuurlijk Zandvoort krijgen de week vóór de Grand Prix op het circuit te maken met een onbekender autosport-fenomeen. Een spektakel dat langzamer, wat meer bumper-aan-bumper én over de openbare weg rijdt: direct na de race op Spa Francorchamps reist namelijk het hele F1-circus van België naar Zandvoort. De Zandvoortse wethouder Raymond van Haeften heeft het zelfs over een 'karavaan van 3.000 tot 3.500 auto's' die deze kant op komt. "Geweldig om daarbij aanwezig te zijn", zegt hij enthousiast.

Navraag leert dat er over de welhaast militaire verplaatsing nog weinig details bekend zijn, of kunnen worden gemaakt. Feit is dat de Grote Prijs van België op 29 augustus 's middags wordt verreden en dat de renstallen na de race zo snel mogelijk naar het volgende circuit willen doorreizen. Dat van Zandvoort dus, voor de race van een week later op 5 september. Hoe eerder ze er zijn, hoe eerder de voorbereiding op de volgende race kan beginnen.

Met enorme vrachtwagens, mobile homes, trailers en gewoner vervoer rijden de teams vanaf zondagavond 29 augustus op weg naar Nederland. "Voor zover wij weten, wordt er direct na de race in Spa afgebroken en komt alles deze kant op", legt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort nader uit. Maar details over aankomsttijden, routes en dergelijke zijn bij de gemeente nog niet bekend.

'Troepenverplaatsing'

Ook de organisatie Dutch Grand Prix (DGP) zegt nog geen details te kennen. De FOM (Formula One Management) regelt de hele 'troepenverplaatsing' en DGP is alleen verantwoordelijk voor de bewegwijzering. Wel weet een woordvoerder te melden dat er geen sprake zal zijn van één letterlijke karavaan in zin van één stoet vrachtwagens, zoals wethouder Van Haeften beweert. "Iedereen bepaalt zijn eigen tijd van vertrek en dat zal zijn tussen het einde van de race op Spa en het begin van die in Zandvoort. Daar gaat een serieuze planning mee gepaard."

Bolwerken

Dus op momenten kan het dus erg druk worden en kunnen de wagens zeker bumper aan bumper passeren. Voordat Haarlem en Heemstede zich op kunnen maken voor de 105.000 bezoekers per dag tijdens de drie F1-racedagen op het circuit van Zandvoort, krijgen ze dus te maken met af en toe een colonne aan raceteams door de straten. Vooral op de Bolwerken in Haarlem en bijvoorbeeld in een deel van Heemstede en op de Zandvoortselaan kan het dus behoorlijk druk worden. Misschien al in nacht van zondag op maandag, direct na de race op Spa Francorchamps. Over tijdstippen volgt later meer informatie.