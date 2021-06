De Peiling: Schaf de hondenbelasting af

Vandaag praat de Kamer over het burgerinitiatief van Gary Yanover; hij pleit al jaren voor afschaffing van de hondenbelasting. Volgens hem is de heffing onrechtvaardig en willekeurig en wordt het belastinggeld gebruikt om gemeentelijke begrotingen te dichten en niet om bijvoorbeeld hondenpoep op te ruimen.

Hondenbelasting

De hondenbelasting stamt uit 1446 en is ooit ingevoerd om hondsdolheid te bestrijden. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze wel of geen belasting heffen. Volgens het CBS inden in 2020 nog 193 van de 352 gemeenten hondenbelasting van de baasjes. Van alle gemeenten begroot Den Haag volgens het CBS de meeste hondenbelasting, ruim 2 miljoen euro per jaar.