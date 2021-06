Twee branden op dakterrassen in een week: "Stop sigaret niet in plantenbak"

Door het mooie weer neemt het aantal branden op balkonnen en dakterrassen toe. Deze week was het al twee keer raak: gisteren ontstond er brand op en dakterras in de Sarphatistraat in het centrum en afgelopen dinsdag op een dakterras in de Bellamystraat in West.

Hij heeft daarom een dringend advies voor Amsterdammers. "Stop eerst met roken, dat is voor je gezondheid wat beter. Maar blijf je het toch doen, zorg ervoor dat je als gastheer in ieder geval een schoteltje of bakje met water hebt klaarstaan. Waarmee je laat zien: prima dat je rookt, maar stop de sigaret niet in mijn planten- of bloembak maar eventjes in het bakje of schaaltje met water."