Van mooi idee naar levenswerk: Dupla laat al 25 jaar mensen met beperking paardrijden

Op een speciaal huifkarbed lekker meedeinen op het ritme van de paarden. Voor cliënten van Stichting Dupla is het niet alleen maar een uitje, het geeft ze ontspanning, ze knappen er echt van op. Voor Carolien en Piet Bregman, die er 25 jaar geleden mee begonnen in Barsingerhorn, is het inmiddels uitgegroeid tot hun levenswerk.

"Het kwam eigenlijk door onze dochter. Zij was meervoudig gehandicapt. We wilden graag dat zij kon paardrijden, maar ze had te veel last van spasmen", vertelt Carolien Bregman bij manege Bucephalus waar de stichting huist. "Wij zagen elders in het land dat het kon met een huifkarbed en we dachten: 'Dat gaan we ook beginnen'."

En dat sloeg meteen aan. Niet alleen hun eigen dochter genoot met volle teugen. Al snel waren ze volgeboekt, omdat vriendjes en vriendinnetjes ook graag wilden. "Onze dochter vond het heerlijk, ze ontspande meteen. Het huifbed had echt een heilzame werking. Het was ook een uitje voor haar en ze genoot van de warmte van de paarden."

Genieten

Ondertussen staan Roos en Ruby rustig te wachten tot ze aan de slag mogen. De paarden hebben vandaag drie ritjes voor de boeg. "We hijsen de cliënten met de lift op het bed", vertelt één van de vrijwilligers. "Ze genieten er ontzettend van. Dat kan je zien in hun ogen."

De stichting heeft in al die 25 jaar niet alleen maar hoogtepunten gekend. In 2006 brandde de manege in Barsingerhorn volledig af en ook het afgelopen coronajaar was zwaar. Veel van de inkomsten vielen weg en ze kunnen wel wat hulp gebruiken. "We vragen een kleine bijdrage zodat iedereen laagdrempelig kan komen. En de paarden hebben natuurlijk toch doorgegeten, ook tijdens de coronaperiode", zegt Carolien Bregman.

Snoezelkamer

Voor de cliënten eindigt een bezoek aan de manege niet meteen na de paardenrit. Om even bij te komen en lekker het ontspannen gevoel aan te houden, is er een gloednieuwe 'snoezelkamer' ingericht waar ze nog even kunnen wegdromen. Morgen wordt die officieel geopend.

Vandaag houdt de stichting een open dag om nog eens goed het 25-jarig jubileum te vieren. "We gaan natuurlijk gewoon door! Gelukkig kunnen we, na de coronamaatregelen, weer rijden. De aanvragen komen al veel binnen. We kunnen dan ook nog wel wat menners gebruiken. O ja, en bestuursleden", zegt Bregman met een lach.