Maakt Haarlem monumentale fout met afvalbakken op historische gracht?

Haarlem zit er mee in zijn maag. Er wordt in de stad gestreefd naar een 'afvalbakdichtheid' om het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om in ieder geval papier en plastic goed te scheiden. Maar in de oude binnenstad stuit het op problemen.

Zo is het er op de grachten met zwakke kademuren niet mogelijk ondergronds te gaan. Smalle straatjes en hofjes zijn moeilijk bereikbaar voor de wagens van onderhoudsbedrijf Spaarnelanden. En net als in andere wijken in Haarlem protesteren de direct omwonenden tegen de, volgens hen, lelijke bakbeesten.

Op de Bakenessergracht vinden ze dat argument voor hen nog belangrijker is. Er staan 50 monumentale panden waar voorheen pakhuizen in zaten. Het is naar verluidt één van de oudste grachten van Nederland. En er staan ook nog eens een paar huizen met een Joodse geschiedenis. Zoals het voormalige woonhuis van de bekende rabbijn Simon Philip de Vries die in 1944 in Bergen-Belsen het leven liet. En in het huis ernaast is in de oude binnenmuur een plaquette ingemetseld ter nagedachtenis aan een Joods gezin dat hier uit gedeporteerd is.