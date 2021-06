Judoka Frank de Wit pakt brons op WK

Frank de Wit heeft op de WK judo in Boedapest brons veroverd in de klasse tot 81 kilo. De 25-jarige Heemskerker won in de troostfinale van Sotaro Fujiwara, die in de extra tijd tegen zijn derde straf aanliep.

De tegenstander van De Wit was geen onbekende. De Noord-Hollander had de Japanner in 2015 verslagen op het WK junioren in de finale. De Wit had in de halve finale verloren van de Tato Grigalasjvili. De Georgiër had hem al na 23 seconden op zijn rug gegooid.

Voor Tornike Tsjakadoea was het een WK om snel te vergeten. De lichtgewicht judoka uit Amstelveen werd in zijn eerste partij binnen drie minuten uitgeschakeld.