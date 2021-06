Rapport: Omleggen N9 en turborotondes kunnen weg veiliger te maken

Onderzoek liet vorig jaar al zien dat de verkeersveiligheid op de N9, N99 en de N250 in het noorden van de provincie te wensen overlaat. Vandaag is er een rapport uitgekomen waarin de opties worden opgesomd om de wegen veiliger te maken.

Volgens het rapport van onderzoeksbureau Arcadis kan er op langere termijn bij de N9 gedacht worden aan het omleggen van de weg bij Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug. Nu gaat het verkeer dwars door de kernen waar geparkeerde auto's staan en waar fietsers de weg kruisen. Er zou volgens het rapport dan ook het beste een fietstunnel- of fietsbrug kunnen komen als de weg is omgelegd.

Al eerder kunnen de rijbanen op de N9, N99 en N250 in het midden gescheiden worden door vangrails. Daarbij zouden de bermen verhard kunnen worden zodat er iets meer ruimte is in noodgevallen om uit te wijken. Verder zouden er bij het Kooypunt in Den Helder, bij de afslagen naar Julianadorp en 't Zand, (turbo)rotondes moeten komen. Op (turbo)rotondes kan snelverkeer het langzaamverkeer veilig inhalen, dat is op veel plekken nu een probleem. Ook zou de rotonde op de N99 richting het marineterrein moeten worden aangepakt.

Snelheidsverlaging

Maatregelen die volgens het rapport al snel genomen kunnen worden zijn onder meer het verlagen van de snelheid op de N99, een deel is daar nog 100 km/h. Maar ook het verplaatsen van de bushalte langs de N250 bij vliegveld De Kooy en het verbreden van pechhavens. Naast alle ingrepen op de wegen zelf kan er ook worden gedacht aan meer campagnes, voorlichting en handhaving.

Als alle aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen zou het Rijk meer dan 140 miljoen euro apart moeten zetten. De komende tijd gaat het ministerie met de regio in overleg over de opties voor de verkeersveiligheid.