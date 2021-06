'Zwijgende meerderheid' Wijk aan Zee staat op in Tata-debat: "Tijd voor verandering"

Veel Wijk aan Zeeërs zijn de verharde discussie over de overlast van de naastgelegen staalfabriek meer dan zat. Onder aanvoering van dorpsbewoner Jan van der Land staat er nu ook een nieuwe 'milde beweging' op, die je volgens Jan zou kunnen noemen als de 'zwijgende meerderheid'. "We zijn het zwart-wit denken zat. Het botst en past niet bij het dorp Wijk aan Zee."

Het plan blinkt uit in eenvoud: mensen in het Dorpshuis De Moriaan of op de Dorpsweide samenbrengen om een 'constructief gesprek' met elkaar te laten hebben. Zo'n vijftien inwoners hebben zich volgens Van der Land al gemeld. "We zijn het zat dat mensen steeds maar blijven roepen dat je je koffers moet pakken en moet gaan verhuizen. Of een ander die vindt dat het gaat om een moordfabriek die moet sluiten. We willen dat er weer gesproken wordt met elkaar. Standpunten uitwisselen, en daar vervolgens over in gesprek gaan", aldus Van der Land.

Een initiatief dat ook dorpsbewoner Lia Heydenrech (75) als muziek in de oren klinkt. Haar man werkte tientallen jaren voor de Hoogovens en vindt dat de discussie uit de hand is gelopen. "Je kan ook zeggen dat je allemaal voor verbetering bent en dat het zo snel als mogelijk voor elkaar moet zijn bij Tata Steel. Maar al die uitlatingen: 'gooi die fabriek maar dicht' of kinderen die tegen elkaar zeggen: 'Je vader werkt op een kankerfabriek'. Dat gaat gewoon te ver", aldus Heydenreich.

