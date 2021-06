Sabien maakt nieuwe start op Zaanse Schans na faillissement Cacaolab

Een nieuwe winkel en nieuwe start voor Sabien Poutsma, die als mede-eigenaar Cacaolab op de Zaanse Schans failliet zag gaan . Ze is in hetzelfde pand een nieuwe winkel begonnen, Blik op de Zaan. Het net vernieuwde en uitgebreide Cacaolab, met veel producten en workshops over het maken van chocolade, was amper twee weken open voor corona er in december een einde aan maakte.

Sabien vindt het nog steeds heel jammer dat het avontuur met Cacaolab niet lang heeft mogen duren. Naast haar raakten nog elf andere mensen hun baan kwijt. In de nieuwe winkel gaat Sabien alleen verder.Ze heeft niet bij de pakken neergezeten en heeft vrijwel direct na de sluiting gewerkt aan een nieuw ondernemersplan. Het bestuur van de Zaanse Schans was meteen enthousiast.

Sabien wil heel graag de geschiedenis van de Zaanse voedingsindustrie, die al terug gaat tot de 17e eeuw, blijven vertellen, laten zien en als even kan ook laten proeven en ruiken. De winkel heet nu Blik op de Zaan. "Dat is niet zomaar", vertelt Sabien, "want als ik hier buiten sta dan zie ik in de verte de Olam, de cacaofabriek en ook tussen de huisjes door de schoorsteen van de Duyvisfabriek."

Geschiedenis van de pinda

Niet alles van het Cacaolab is losgelaten. De verhalen over de Zaanse cacao en chocolade blijven, maar die van de pinda is erbij gekomen. Voordat de pinda een lekkernij was, werd het in de industrie al heel lang gebruikt voor de olie. Op de Zaanse Schans is er nog een molen die pinda's maalt en tot olie verwerkt. "En zo komt alles hier samen", vertelt Sabien die al contact heeft gehad met Duyvis. "Ze vinden het een leuk initiatief en zijn heel blij dat ik de geschiedenis van de pinda hier vertel."

Vanwege het faillissement van Cacaolab heeft Sabien wel angst voor de toekomst. "Ik hoop echt dat het gaat werken, het zal tijd nodig hebben." De eerste toeristen komen aarzelend met mondkapje de winkel binnen en luisteren geduldig na het verhaal van de pinda. "Het borrelnootje is trouwens een Zaanse uitvinding", weet Sabien.