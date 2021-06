FNV rammelt aan het hek van de Tweede Kamer: lobby voor groen Tata Steel

Vijftig man personeel van Tata Steel is vanmorgen in alle vroegte naar Den Haag vertrokken om bij de Tweede Kamer aandacht en steun te vragen voor het vergroeningsplan van vakbond FNV. Daarnaast worden 16.000 handtekeningen aangeboden die zijn verzameld met de petitie 'Trots op Staal uit de IJmond'.

Stanley stapt de bus in naar Den Haag - NH Nieuws / Dennis Mantz

Het vergroeningsplan van FNV is een antwoord op de toekomstvisie van de directie van het bedrijf. Die wil CO2 opslaan onder de zeebodem, waarvoor de overheid subsidie heeft uitgetrokken. FNV vindt dat dat geld beter kan worden gestoken in nieuwe installaties die het opslaan van CO2 overbodig maken en veel sneller de overlast voor de omgeving zou kunnen beperken. Dat moet gebeuren door gebruik te maken van groene stroom, aardgas en later ook waterstof. De kosten voor dat plan komen uit op zo'n 1,4 miljard. De vakbond gaat ervan uit dat het moederbedrijf in India die investeringen niet wil doen. 'India' heeft Tata Steel Nederland namelijk in de verkoop gezet. Steun "Dus hebben we de steun van de Nederlandse overheid hard nodig", zegt Roel Berghuis van FNV Tata Steel. "De subsidie die naar CO2-opslag gaat, moet wat ons betreft ook worden ingezet in echte, structurele vermindering van CO2-uitstoot zoals wij die in ons plan benoemen." Een van de vijftig Tata Steel-werknemers die vanmorgen in de bus stapte op weg naar het centrum van de politieke macht, is Stanley Bostdorp uit Velsen-Noord. Hij werkt op de koudbandwalserij. Bostdorp gaat ervan uit dat de fracties aan wie het plan wordt aangeboden, gevoelig zijn voor het FNV-plan. "Omdat het voorziet in een snellere vergroening dan het opslaan van CO2 onder de grond", zegt Bostdorp. Stanley werkt, net als zijn ouders vroeger, al jaren voor Tata Steel en hoopt dat ook zijn zoon in de toekomst dat kan doen:

Tata Steel-werknemer Stanley - NH Nieuws

'Plan voor Stanley' Het vergroeningsplan van FNV is enkele weken geleden gelanceerd onder de titel 'Een Groene Toekomst voor Tata Steel.' Stanley Bostdorp zegt trots dat de werktitel luidde: 'Een Plan voor Stanley.' "Zo heet ík en zo heb ik ook mijn oudste zoontje genoemd. De FNV wilde het plan er een gezicht mee geven en duidelijk maken dat het niet alleen voor míjn generatie geldt, maar hopelijk ook voor die van mijn kinderen. Ik vond het een eer. Jammer dat het uiteindelijk anders is gaan heten." Met een lach: "Ik blijf het gewoon het Plan voor Stanley noemen."

Hoewel de actie los staat van het vergroeningsplan, ziet Bostdorp de 16.000 handtekeningen die worden aangeboden van mensen die trots zijn op staal uit de IJmond, als een extra steuntje voor het plan. "Er is veel kritiek op ons bedrijf en dat is ook wel eens terecht geweest. Maar Tata Steel is nu heel goed bezig. De directie steekt 300 miljoen in milieu-oplossingen. Dat geeft wel aan dat ze het serieus nemen. Veel mensen in de omgeving zien dat ook en hebben ons gesteund. Er werken hier 9.000 mensen, het belang van staalproductie is heel groot. Dat willen we in Den Haag benadrukken."

'Wat Tata Steel uitstoot is gigantisch' Na het bezoek van Tata Steel-werknemers, is het Plein voor het Tweede Kamer-gebouw vanmiddag het domein van Milieudefensie. Milieudefensie won onlangs een rechtszaak tegen Shell. Het oliebedrijf heeft de verplichting de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Er zijn ook gesprekken gaande met Tata Steel. Vanaf tien vervuilende bedrijven in evenzoveel provincies vertrokken in de vroege ochtend groepjes fietsers onder de vlag van Milieudefensie naar Den Haag. Hun boodschap daar is in de formatie van een nieuwe regering het milieu op een te zetten en de vervuiler de rekening te laten betalen. In Noord-Holland is Tata Steel het vertrekpunt van de actievoerders. RWE, Friesland Campina, Shell, VION, NAM, Nobian, Lelystad Airport, Yara Sluiskil en Chemelot hebben die ‘eer’ in andere provincies. Bij de ingang van Tata Steel werd in de vroege ochtend een spandoek onthuld met de tekst: ‘Hey Den Haag! 65 procent minder CO2: dan moet ook mee #KlimaatOp1’ "Tata Steel is de grootste industriële CO2-uitstoter van Nederland", zegt Teun Otte van Milieudefensie Noord-Holland. "Tata stoot 6,8 megaton­ uit, dat is gigantisch. Tata doet te weinig om hun vervuiling te verminderen. Daarom roepen wij de formerende politici op: zet klimaat op een en regel dat vervuilende bedrijven stoppen met het veroorzaken van klimaatverandering."