Haarlemse zanger Paul Sinha ontvangt Gouden Award voor single 'Eigenlijk Wel'

Paul Sinha timmert ongeveer vijf jaar als zanger aan de weg. Hij schreef mee aan singles van Snelle, Kraantje Pappie en Roxanne Hazes. Zijn grootste gedeelde succes was zijn bijdrage aan nummer 1-single 'Más, más, más' van Rolf Sanchez . Ook vertolkte Sinha eerder de rol van Petrus in 'The Passion'.

Sinha is dolblij met zijn award en zijn eerste eigen succes. "'Eigenlijk wel' gaat over dat het soms makkelijk is om te vergeten wat je wel hebt en je juist focust op de dingen die je niet hebt. En als je dat af en toe even niet doet, en juist stilstaat bij wat je wel hebt, dat je dan heel lekker in je vel zit. Dat niet altijd 'meer willen' het beste is, dat je gewoon tevreden bent. Dat je denkt 'Het gaat eigenlijk wel lekker'", aldus Sinha.

Na een periode van weinig optreden is dit een mooie opsteker. "We gaan dit even lekker vieren op een terras en genieten van het mooie gevoel en de zon."

De single 'Eigenlijk wel' van Paul Sinha