Oorzaak oververhitte gasleiding Oosterblokker na eerste onderzoeken nog onbekend

De oorzaak van de oververhitte gasleiding in Oosterblokker is na meerdere onderzoeken door de GasUnie nog niet gevonden. Door werkzaamheden aan de gasleiding op de Essinglaan in Oosterblokker dreigde op 6 april explosiegevaar. Daarop werd de omgeving in een straal van 500 meter geëvacueerd.

NH Nieuws

Die bewuste 6 april kregen de mensen in verschillende omliggende dorpen in West-Friesland rond 15.00 een NL-Alert. Daarin stond dat er explosiegevaar was en mensen in een straal van 500 meter het gebied zo snel mogelijk moesten verlaten. Meerdere woningen en een school werden ontruimd. En langs de straat waar de werkzaamheden plaatsvonden loopt een spoor. De NS liet daarop geen treinen rijden tussen Hoogkarspel en Hoorn. Aan het eind van de middag was de situatie weer onder controle en konden de bewoners weer terug naar huis. Protocollen en voorzorgsmaatregelen. Eerder vertelde Marie-Lou Grégoire van de Gasunie dat alle protcollen en voorzorgsmaatregelen zijn opgevolgd. "Aangezien de gasleiding dicht bij een woonwijk ligt zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen en protocollen in werking gesteld. Uit ons voorlopige rapport is naar voren gekomen dat deze allemaal goed zijn opgevolgd. Dit betreft zowel de calamiteitenbeheersing als wat er intern gedaan moest worden." De GasUnie zal verder onderzoek doen.