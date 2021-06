Met pistool bedreigde automobilist sprak twee verdachte mannen aan

De verkeersruzie aan het Hilversumse Laapersveld gisterenavond waarbij een man werd bedreigd met een pistool, was geen verkeersruzie maar een opstootje nadat een automobilist twee verdachte mannen aansprak. Dat laat de politie weten. De man had even daarvoor gezien dat de mannen onopvallend foto's maakten van een huis.

Toen de automobilist de twee mannen op de scooter aansprak, liep dat meteen uit de hand. De situatie escaleerde zo erg dat de man zich bedreigd voelde door de twee. Er ontstond een opstootje waarbij de man een van de twee jongeren een klap gaf. Daarop zouden de twee een pistool hebben getrokken.

Na het opstootje belde de geschrokken man meteen de politie. De twee verdachte jongeren op de scooter werden al snel gepakt. Het gaat om twee mannen van 20 en 26 jaar uit Zeist.

Onderzoek naar bedreiging

De twee hadden op dat moment geen pistool op zak, maar even later werd er in de stuiken wel een vuurwapen gevonden door de politie. Er wordt nu onderzocht of het pistool van de twee is en of ze de man daar inderdaad mee bedreigd hebben. De man heeft aangifte gedaan tegen de twee jongeren.

De kwestie zorgde gisteravond van behoorlijk wat tumult op straat. De politie hoopt dat buurtbewoners of andere voorbijgangers gezien hebben en meer weten.