Echtpaar verdacht van versturen baardagamen via de post

Een 39-jarige man en een 32-jarige vrouw uit de IJmond worden ervan verdacht baardagamen, een hagedissoort, via de post op te sturen naar hun koper.

De dierenpolitie begon eind mei een onderzoek, nadat ze informatie hadden gekregen over dat baardagamen via afgesloten postpakketten zouden worden verstuurd naar hun kopers. Een van de pakketjes kon onderschept worden. De baardagaam uit dit pakketje is naar een opvangcentrum gebracht.

Na overleg met de officier van justitie is de woning van het stel, waar het pakketje van afkomstig was, worden onderzocht. In de woning vonden agenten acht baardagamen. Deze diertjes zijn ook naar een opvangadres gebracht.

Dierenmishandeling

Tegen het echtpaar is proces-verbaal opgemaakt voor dierenmishandeling. Dit omdat de politie vindt dat het aannemelijk is dat er pijn of letsel is ontstaan bij het verzenden van dieren en/of dit zelfs de dood tot gevolg kon hebben

De persoon die de baardagaam had gekocht die per post was verzonden, wordt ook als verdachte gezien.