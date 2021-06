Tropische temperaturen dwingen pioentelers om de klok rond te werken

Het zijn drukke dagen voor de pioentelers in West-Friesland. Door de warme temperaturen van afgelopen week komen de pioenen massaal tot bloei. Haast is geboden, want een uur tijd kan het verschil zijn tussen een goede en een al uitgebloeide pioenroos.

De zweetdruppels druipen van de gezichten. Op het veld van Gert-Wim Schenk in Andijk lopen tien werknemers met de handen vol pioenrozen in de brandende zon. "We staan om 7:00 uur 's ochtends op het veld en gaan vaak niet voor 18:00 uur naar huis", vertelt opperman Dik Laan.

Laan werkt al 35 jaar in de pioenpluk en een goede conditie is volgens hem een belangrijke vereiste. "Na een lange werkdag slaap ik 4 à 5 uurtjes en dan ben ik weer klaar om te knallen".

De lange dagen zijn het gevolg van de zomer, die in Nederland eindelijk is aangebroken. "We hadden een heel koud voorjaar, daardoor stond de groei stil", vertelt eigenaar Gert-Wim Schenk. "Nu het warmer wordt komen de pioenen snel tot bloei. Een uur kan het verschil zijn tussen een goede pioen en eentje die al te ver tot bloei is gekomen. Als je hem te laat snijdt en hij komt in de koelcel al tot bloei, kunnen ze er in de winkel niks meer mee."

Lage prijzen

Volgens Schenk zijn de feestdagen in mei belangrijke momenten voor de pioenenverkoop. "De eerste week mei heb je Moederdag en dat is een topdag voor pioenverkoop. Na Moederdag krijgen we Pinksteren, in Duitsland worden ze niet voor niks 'pfingrosen' genoemd. Daar gaan er heel veel naartoe."

Dit jaar was een groot deel van zijn pioenen nog niet rijp voor verkoop tijdens de feestdagen, nu dat wel zo is liggen de prijzen een stuk lager. "In Nederland staan zo ontzettend veel pioenen en door het warme weer komt alles nu op één bult. Dat heeft een negatieve invloed op de prijzen. De verkoopprijs ligt nu op zo'n twintig procent van een paar weken geleden."