Cameratoezicht op Marsmanplein moet 'diefstal, intimidatie en vernielingen' stoppen

Waarschuwingen en bekeuringen door politie en handhavers, de inzet van jongerenwerkers en een alcoholverbod. Het helpt allemaal niet genoeg tegen de overlast die ondernemers en omwonenden van het Marsmanplein ervaren. Daarom heeft Haarlemse burgemeester Jos Wienen nu twee camera's laten plaatsen op het plein in de hoop dat de rust in de buurt terugkeert. Ook kunnen overlastgevers een gebiedsverbod krijgen.

Han Bouwens, manager van de Albert Heijn is blij met de camera bij zijn winkel. "Heel goed, daar is zwaar behoefte aan. Er worden hier voor de deur flessen stuk gegooid, mensen bedreigd en er wordt tegen gevels geplast. Er heerst een gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Het gaat echt niet alleen om jongeren, maar ook om volwassenen die zich misdragen. De overlast is ook niet echt continu, maar komt meer in golven."

In de garage onder de supermarkt is het ook niet altijd veilig, volgens Bouwens. "Laatst waren daar gasten in een oude auto rondjes aan het racen alsof ze op het circuit waren."

'Jongen had groot mes bij zich'

Ook bij de supermarkt van Bouwens wordt veel gestolen. "Ze lopen bijvoorbeeld met tassen vol met eieren de deur uit. Laatst hielden we nog een jongen aan voor diefstal. Toen de politie hem fouilleerde, bleek hij een enorm mes bij zich te dragen." Hij hoopt dat de camera's een afschrikwekkend effect hebben en bij kunnen dragen aan het opsporen van de daders.