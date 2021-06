EK-gekte barst los: kroegen zoeken naar alternatieven nu grote schermen niet mogen

Vandaag trapt het Nederlands elftal voor het eerst af op het EK-voetbal. De oranje vlaggetjes hangen al, maar samen juichen voor grote schermen in een volle kroeg is er door de coronamaatregelen niet bij. Vooral de Gooise kroegen balen er van, al hebben ze her en der best een goed alternatief bedacht.

Normaal kleurt 't Raedthuys oranje, maar dat is dit EK (nog) niet zo - Café 't Raedthuys

Waar gewoonlijk de gehele kroeg 't Raedthuys in Bussum oranje kleurt en het bier over de bar heen gutst, zal er dit jaar een stuk minder van de EK-sfeer te proeven zijn. "We mogen het EK niet uitzenden, zowel binnen als buiten niet", vertelt bedrijfsleider Robin van Benten teleurgesteld. Los van de voetbalsfeer en de gezelligheid, zou de extra toeloop aan gasten zeker na de lange coronacrisis extra goed uitkomen. Maar dat de Bussumse kroeg helemaal niets doet rondom het EK-voetbal is uitgesloten. Er wordt hard gewerkt aan alternatieven. "Ik zat al na te denken dat de mensen op onze wifi op hun eigen telefoon of tablet naar de wedstrijd kunnen kijken, want dat mag natuurlijk wel gewoon. Maar ja, de hele sfeer van samen kijken is dan wel nog steeds weg." Ook bij andere Gooise kroegen wordt er hard nagedacht over alternatieven. "Wij organiseren nu een EK-poule. Mensen kunnen hier dan een formulier ophalen en de standen voorspellen. Aan het eind komt er dan een winnaar", vertelt Matthijs van Dijk van Café Toeters en Bellen uit Weesp, waar normaal de televisieschermen ook op het voetbal staan. "Maar verder kunnen we nu nog niks organiseren. Het is dus heel sober en dat is jammer."

Quote "Op het terras is er eigenlijk gratis handhaving en thuis kunnen zo twintig mensen samenkomen" Robin van Benten van cafe 'T Raedthuys

Kroegbazen gefrustreerd Veel kroegbazen zijn gefrustreerd dat ze het EK-voetbal niet mogen uitzenden. In een kroeg zou het volgens Robin van café 't Raedthuys zelfs veiliger moeten verlopen dan thuis op de bank. "Ik zou juist zeggen dat het beter is om in de horeca te doen, aangezien die helemaal is aangepast op de maatregelen. Op het terras is er eigenlijk gratis handhaving en thuis kunnen zo twintig mensen samenkomen zonder dat iemand het merkt. Hier heb je je dus aan de regels te houden en thuis niet." Daarnaast zou juist dit na zeven maanden sluiting en twee gemiste Koningsdagen een mooie kans zijn om weer meer verbonden te raken en wat geld binnen te halen. "Al deze tegenslagen hakken er wel echt in", vertelt Wanda Nijkerk, eigenaar van café 't Bonte Paard in Laren.

Quote "Als er verdere versoepelingen komen, gaan we snel schakelen en regelen dat we alsnog samen kunnen kijken" Matthijs van dijk van cafe toeters en bellen

Hoop op versoepelingen De eerste wedstrijden zullen dus thuis op de bank gekeken moeten worden, maar er blijft hoop dat er vanaf 20 juni versoepelingen zullen komen waardoor er misschien toch in de kroegen naar het EK gekeken mag worden. "Als dat gebeurt gaan we snel schakelen en regelen dat we alsnog samen kunnen kijken", zegt Matthijs van Toeters en Bellen. Maar hij houdt daarbij ook de beperkte sluitingstijd nog in het achterhoofd. "De meeste Nederlandse wedstrijden beginnen om 21.00 uur, maar als wij dan nog steeds om 22.00 uur dicht moeten, heeft het toch niet zo veel zin." Ook Wanda van 't Bonte Paard sluit zich hier bij aan: "Het ligt er ook helemaal aan welke versoepelingen er komen. Als er nog anderhalve meter afstand gehouden moet worden, passen er bij ons maar zo'n vijftien man binnen. Dan kan je het net zo goed niet doen."