Moet Tata Steel sluiten als het dit woordenspel verliest?

Zelfs de grootste machine kan afhankelijk zijn van het kleinste radertje. Eén zinnetje in een deel van de omgevingsvergunning van Tata Steel IJmuiden zorgt voor twijfel: klopt die vergunning eigenlijk wel? En zo niet, moet de tent dan sluiten? Gisteren was een hoorzitting.

"Laten we de discussie niet nóg eens voeren”, verheft de voorzitter van de adviescommissie haar stem. Ze zit in het midden aan een lange ovaalvormige tafel, in een ruim ingericht en zonverlicht zaaltje van het provinciekantoor in Haarlem.

De advocaat van de Omgevingdienst (OD) links tegenover haar, en die van IJmondig aan de andere kant buitelen weer over elkaar heen met argumenten die de commissie al lang heeft aangehoord. De partijen voeren een woordenspel. Dat lijkt flauw, maar de uitkomst kan wel eens grote gevolgen hebben voor de toekomst van Tata Steel IJmuiden.

‘Productie van ruw ijzer’

Welles, vindt de OD, het hele IJmuidense fabrieksterrein van Tata Steel valt onder de omgevingsvergunning. “Dat staat heel helder beschreven in het ISO-certificaat dat we vandaag bespreken. Er valt niet veel meer over te zeggen”, zegt de advocaat van de dienst, terwijl hij zijn handen licht heft. Met andere woorden: er is niets aan de hand.

Nietes, zegt de advocaat van IJmondig, dat naar eigen zeggen opkomt voor een duurzame regio. Voor hem ligt een dikke multomap waar hij af en toe doorheen bladert, op zoek naar de juiste documenten en e-mails. Het certificaat noemt ‘de productie van ruw ijzer’ niet meer, betoogt hij, waar een vorige versie van datzelfde certificaat die productie nog wél noemde.

Dus vallen enkele fabrieken sinds 2016 niet meer onder de omgevingsvergunning, is zijn conclusie. En dat betekent dat Tata al vijf jaar illegaal bezig is en moet sluiten, vindt IJmondig, namens wie de Bloemendaalse zakenman Jan de Jong deze zaak is begonnen.