Vlaggetjesrel in Spaarndam: "Kom op zeg, Oranje speelt eens per twee jaar EK of WK"

Het EK voetbal zorgt voor een heuse vlaggentwist in Spaarndam-Oost. Terwijl de bewonerscommissie van de Westhoff een brief heeft verspreid met de mededeling dat vlaggenlijnen niet zijn toegestaan, willen sommige bewoners 'de eerste deelname van Oranje aan een eindtoernooi in zeven jaar' juist vieren door de straat te vol te hangen met oranje vlaggetjes.

Buurtbewoners zien geen probleem om oranje vlaggetjes op te hangen - Michael van der Putten

In de brief laat de bewonerscommissie weten dat 'in overleg met (woningbouwvereniging, red.) Ymere bewoners [...] alleen hun eigen voordeur - en uiteraard de tuin - mogen versieren'. "Lange vlaggenlijnen zijn windgevoelig en geven daardoor overlast als ze wapperen, is de ervaring van Ymere. Daarom zijn ze alleen toegestaan in de onderdoorgangen, en niet op de straten en pleintjes." 'Betuttelend' Bewoonster Tamara van Woerkom noemt de brief die ze eerder deze week in de bus kreeg 'betuttelend'. "Doe effe gewoon, we hangen hier in het huizencomplex al dertig jaar bij ieder EK en WK vlaggetjes op, over het plein, van de ene buur naar de andere buur. Maar tot onze verbazing kregen we ineens die brief binnen."

Veel vlaggetjes zijn al opgehangen in de Westhoff in Spaarndam - Michael van der Putten

Ze begrijpt dat 'sommige buren er last van kunnen hebben'. "Maar dan loop je toch even naar elkaar toe?" De vlaggetjes die ze afgelopen week met enkele buren heeft opgehangen, laat ze gewoon hangen. "In Haarlem hangt het ook vol." Saamhorigheid Ook bewoonster Madeline is op z'n zachtst gezegd verbaasd over de brief. "Het slaat echt nergens op. Wij gaan vlaggetjes scoren en we hadden het er zelfs al over om een groot scherm neer te zetten, en samen voetbal te gaan kijken. Zo creëer je saamhorigheid."

Vlaggenrel Spaarndam - NH Nieuws

De bewonerscommissie laat NH Nieuws weten dat het verbod op vlaggenlijnen beleid van Ymere is. "Een bewoner is naar de bewonerscommissie gestapt met de vraag of het toegestaan is om vlaggenlijnen op te hangen, daarop dachten wij: laten we bij Ymere informeren", vertelt penningmeester Anita Mondeel. "Dit is dus beleid van Ymere." Voorzitter Jan van der Donk bevestigt dat het 'de beleidslijn van Ymere als eigenaar van het wooncomplex is'. "Het is hun standpunt", zegt Van der Donk, die benadrukt dat de vlaggenlijnen behalve voor overlast ook voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. "Het risico bestaat dat er iets losschiet." 'Storm in glas water' Woordvoerder Coen Springelkamp van Ymere bevestigt dat de bewonerscommissie contact heeft gezocht met de woningcorporatie. Hij noemt de ophef 'een storm in een glas water'. Dat Ymere de bewoners verbiedt om vlaggenlijnen te spannen, wil hij niet bevestigen, al erkent hij wel dat 'vlaggenlijnen voor overlast kunnen zorgen'. Hij raadt bewoners wel aan om vooral hun eigen tuin of balkon te versieren. "Hou het leuk, zorg dat je het afstemt met buren en richt geen schade aan", luidt het devies van Ymere. "Maak er samen met de buren een mooi feest van." Dat is Quint van Haerlem zeker van plan. Hoewel hij niet aan de Westhoff woont, is hij er wel bekend. Toen hij lucht kreeg van de brief, besloot hij als 'ludieke' protestactie mensen te mobiliseren om morgenavond zoveel mogelijk vlaggetjes op te hangen aan de Westhoff. "Kom op zeg, Oranje speelt eens in de twee of vier jaar een EK of WK", zegt Van Haerlem tegen NH Nieuws. Hoewel hij niet verwacht dat zijn via Facebook aangekondigde evenement busladingen mensen trekt, hoopt hij dat de straat morgenavond vol hangt met oranje vlaggenlijnen, om zo een tegengeluid op dit 'kinderachtige' besluit. "En daarna gezellig een biertje drinken met z'n allen."