'Pool plande ontvoering Colombiaan in Bergen aan Zee na ripdeal in Zandvoort'

De Pool Marius M. zou een plan hebben gesmeed voor een ontmoeting en ontvoering van de vermoorde Colombiaan in Bergen aan Zee, nadat hij zelf was vastgebonden en beroofd door de groepering. Hij zou medeverdachten informatie hebben gegeven over de man, een wapen en vluchtauto hebben geregeld en mogelijk hebben geschoten.

Dit zei het Openbaar Ministerie vandaag tijdens de pro-formazitting. Het is een van de zittingen in de aanloop naar de inhoudelijke rechtszaak over de schietpartij die op 16 februari als een schokgolf door Bergen ging.

Eerder bleek al dat de Colombiaanse groep mogelijk dealde in nepcoke, gemaakt van suiker. Zo zou in de auto die in Bergen Binnen door de politie was klemgereden 23 kilo nep en twee kilo echte coke zijn gevonden.

Tijdens die eerdere zitting sprak de officier over een mislukte cokedeal in Zandvoort op 11 februari, een paar dagen voor de moord. Vandaag blijkt dat Marius M. (34), een Pool die woont in Den Haag, mogelijk tijdens die deal is opgelicht. Hij zou zijn vastgebonden en beroofd van een Rolex.

M. was daar volgens de officier niet blij mee en dus plande hij een nieuwe ontmoeting met de Colombiaanse groep, om één van hen 'op te rollen of mee te nemen'. Hij zou wapens hebben geregeld en de afspraak in Bergen aan Zee hebben gepland. Ook zou er een auto klaarstaan om de Colombiaan in mee te nemen.

Dit blijkt volgens de officier uit gekraakte berichten. Er zou ook genoeg bewijs zijn dat M. onderdeel is van een criminele organisatie.