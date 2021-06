Binnenkort een stuk langzamer rijden door Heemstede

In Heemstede mag je, als het aan de gemeente ligt, op heel veel wegen in de toekomst geen 50 kilometer per uur meer rijden. Er ligt een plan om de snelheid in de hele bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur. De verlaging moet de verkeersdruk in de gemeente verminderen. Heemstedenaren zouden overwegend voorstander van de plannen zijn.

De Lanckhorstlaan is een van de wegen waar de maximale snelheid daalt van 50 naar 30. Bewoner Rob de Jong: “Ik ben heel blij dat dit plan na zoveel jaar eindelijk werkelijkheid gaat worden. Dit vooral voor de veiligheid van kinderen op de omliggende scholen die vaak moeten oversteken. Zij moeten vaak op wel vier of vijf auto’s wachten voordat zij veilig kunnen oversteken, en dat op het zebrapad.” Volgens hem zijn veel ouders bang om hun kinderen alleen naar school te laten lopen. Er gaan, volgens de metingen van de bewoners, maar liefst dertienduizend auto’s per dag over de Lanckhorstlaan.

Eenrichtingsverkeer

Al langer een heet hangijzer is de snelheid op de Lanckhorstlaan. De laan is een veelgebruikte verbindingsweg tussen Heemstede en Zandvoort via de Zandvoortselaan. De Jong signaleert ook dat het voor bewoners vaak moeilijk is om hun oprit af te rijden de straat op. Niet alleen de verlaging van de snelheid moet hier verandering in gaan brengen, maar ook de verbreding van de stoep en versmalling van de autoweg. Rob rond zijn verhaal af met een eigen idee: “En misschien moet de laan wel helemaal een eenrichtingsweg worden.”

Veel geld

Er zijn uitzonderingen om bepaalde gebieden te ontsluiten en op die manier toegankelijk te houden. Daarom blijft vijftig rijden toegestaan op de Heemsteedse Dreef, César Francklaan, Herenweg, Zandvoortselaan, Glipper Dreef, Glipperweg en de Cruquiusweg. “Voor nu gaat het om het in kaart brengen van alle wegen in Heemstede”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “De uitvoering gaat veel geld kosten, daarom moet er zoveel mogelijk worden aangesloten bij een reeds bestaand onderhoudsprogramma.”

Op de betreffende wegen moet over twee jaar langzamer worden gereden. Op sommige wegen gold de lagere snelheid al. Dat zal verder niet veranderen.