Man rijdt in op voetganger, politie zoekt getuigen

Een 19-jarige man uit Hoorn is gisteren aangehouden nadat hij op het Aagje Dekenplein in Hoorn inreed op een andere man. Na de aanrijding kwam de auto tot stilstand tegen een winkelpand.

Waarom de man inreed op het slachtoffer is nog niet duidelijk. De politie is daarom opzoek naar getuigen die gisteren iets gezien of gehoord hebben in de buurt van het Aagje Dekenplein.

De voetganger raakte gewond bij de aanrijding en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de bestuurder opzettelijk op hem is ingereden.

