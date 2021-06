Amsterdam UMC ziet aantal consulten fors stijgen na docu over borstimplantaten

Het Amsterdam UMC geeft aan dat er zeker vrouwen zijn die klachten hebben die vermoedelijk veroorzaakt worden door de siliconen. Maar volgens Nanayakkara is er niet genoeg medische kennis om er vanuit te gaan dat alle vrouwen met implantaten complicaties zullen krijgen.

In de uitzending van de BNNVara-docu werd ook een test besproken waarbij de hoeveelheid van de stof platinum in hoofdhaar wordt gemeten. Als er veel platinum wordt gevonden, kan er sprake zijn van een lekkage in de siliconen. Nanayakkara ziet dat mensen die langskomen vooral vragen hebben over deze test. Hij vertelt dat de klinische waarde van deze test nog wordt onderzocht, maar dat er momenteel geen reden is om de resultaten van een haartest te gebruiken als reden voor een medische ingreep.