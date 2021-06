Muider brandweer kan steeds vaker niet uitrukken door groot tekort aan vrijwilligers

Als ergens de brandweer wordt opgeroepen voor een ongeluk of een brand, gebeurt het steeds vaker dat niet het eigen Muider brandweerkorps uitrukt, maar de brandweerkorpsen van Muiderberg, Weesp of Amsterdam op komen dagen. De afgelopen maand kon de Muider brandweer al zeker drie keer niet uitrukken. De reden: een tekort aan brandweermannen.

De drie keer dat de brandweer van Muiden afgelopen maand verstek moest laten gaan, staat niet op zich. Exacte cijfers geeft de brandweer niet, omdat ze er simpelweg niet zijn. Toch blijkt uit alarmeringen van de afgelopen maanden dat korpsen om Muiden heen veel vaker naar Muiden moeten om daar hulp te verlenen.

Echt grote problemen leverde het tot nu toe allemaal niet op. De keren dat de Muider brandweer afgelopen maand verstek moest laten gaan, was dat 'slechts' voor een containerbrandje, een klein ongeluk en hulpverlening aan ambulancebroeders. Alle drie de keren stond de brandweer van 'buurman' Muiderberg snel paraat, zij het iets later dan de Muider collega's er hadden kunnen zijn. Maar het gevoel onder het Muider korps leeft er zeker: wat als er wel een grote brand is en letterlijk elke seconde telt?

Oproep door brandweerman Een van de brandweermannen heeft al een aantal keren een oproep op facebook geplaatst om mensen te laten zien wat de consequentie is. "Gemiddeld zijn wij met vier minuten bij een incident, maar als we te weinig vrijwilligers hebben moet er door gealarmeerd worden naar één van onze buurtgemeentes en die doen er gemiddeld tien minuten over om in Muiden te komen", schrijft hij. Tekst gaat verder onder de foto

Burgemeester Han ter Heegde laat weten dat de onderbezetting in Muiden iets van de laatste twee jaar is. Een volwaardig Muider korps heeft 21 vrijwilligers, maar er lopen nu maar 15 mensen rond. Dat zou meer dan genoeg zijn om uit te rukken, maar door uiteenlopende redenen staan er steeds vaker nog niet eens vier mensen paraat om in de brandweer auto te stappen. Vangnet van beroepsbrandweer "Daar hebben we natuurlijk het vangnet van de beroepsbrandweer voor. Vrijwilligers moeten aangeven wanneer ze bereikbaar zijn en dan wordt het aangevuld of omliggende korpsen worden alvast gealarmeerd dat ze ook naar Muiden moeten", vertelt de burgemeester. Dit zorgt wel voor langere aanrijtijden. Maar de burgemeester benadrukt dat de aanrijtijden altijd binnen de norm zijn geweest. "Er zijn geen rampen gebeurd, dus we moeten het wel binnen proporties zien." Tekst gaat verder onder het kader.

Waarom zijn er te weinig vrijwilligers? Dat het aantal brandweervrijwilligers afneemt heeft er mee te maken dat de bestaande vrijwilligers een jaartje ouder worden en jongere aanwas steeds moeilijker is. Muider jongeren melden zich wel om bij de brandweer te gaan, maar als ze ouder worden moesten ze steeds vaker noodgedwongen vertrekken omdat ze ergens anders gaan wonen. Betaalbare woningen zijn in Muiden - ook voor brandweervrijwilligers - bijna niet te krijgen. Een ander probleem is werkgelegenheid. Als er ergens brand wordt gemeld, moeten de brandweervrijwilligers binnen een paar minuten op de kazerne zijn om vervolgens razendsnel een pak aan te trekken, in de brandweerauto te stappen en gas te geven. Voor brandweervrijwilligers die in Muiden werken is dat meestal geen probleem, als hun werkgever dat tenminste toestaat. De meeste brandweervrijwilligers van het Muider korps werken echter buiten Muiden, omdat daar nu eenmaal weinig bedrijvigheid is. Snel op de kazerne zijn, is er dan niet bij. Met alle gevolgen van dien.

Andere brandweerkorpsen Volgens de Brandweer Gooi en Vechtstreek, waar ook het brandweerkorps van Muiden onder valt, staat het probleem van Muiden niet op zich. "Dat het aantal vrijwilligers afneemt is een landelijke trend waar de brandweerpost van Muiden geen uitzondering op is", zegt brandweerwoordvoerder Robin Macco op vragen van NH Nieuws. "Werving levert doorgaans nieuwe vrijwilligers op om dit natuurlijke verloop op te vangen. Er is echter behoefte aan meer vrijwilligers in Muiden om weer volledig op sterkte te komen." Of de brandweer zich zelf zorgen maakt over de situatie, wordt niet met zoveel woorden duidelijk. Hoewel leden van het Muider korps wel zorgen zeggen te hebben, geeft de overkoepelende Brandweer Gooi en Vechtstreek daar geen antwoord op. Zorgen van de burgemeester Toch maakt de burgemeester zich wel zorgen en vindt hij dat het aantal vrijwilligers omhoog moet om minder vaak in zo'n situatie terecht te komen. De laatste wervingsactie heeft vijf nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd. Alleen toen kwam corona tussendoor en is de opleiding vertraagd. De bedoeling is dat er in het najaar weer een actie wordt opgezet om ook vrijwilligers uit de nieuwbouwwijk de Krijgsman te krijgen.

Wat zeggen de cijfers? Of de brandweer door het vrijwilligerstekort in Muiden ook daadwerkelijk later ter plaatse is, is niet te zeggen. Deze cijfers worden niet specifiek voor Muiden bijgehouden, alleen voor de gehele gemeente Gooise Meren waar ook Muiderberg, Bussum en Naarden onder vallen. Uit de cijfers blijkt dat de brandweer van Gooise Meren overdag gemiddeld binnen 8.16 minuten op plaats van bestemming is, 's nachts duurt dat gemiddeld 9.48 minuten. Regionaal liggen die opkomsttijden op respectievelijk op 7.23 minuten en 7.58 minuten. Het afgelopen jaar waren er 223 zogeheten spoedincidenten. Van deze incidenten waren er 83 gebouwbranden met een zogeheten wettelijke normtijd. Overdag was de brandweer in 45,2 procent van de gevallen op tijd, 's avonds , 's nachts en in het weekend was dat slechts 21,2 procent. De brandweer voldeed daarmee niet aan haar eigen prognose van 25,7 procent. Van de genoemde incidenten waren er 55 woningbranden. De brandweer berekent de opkomst door te kijken hoe laat de eerste 'complete basiseenheid' bij de brand aankomt, een brandweerauto met zes mensen. Bij de woningbranden was de brandweer overdag in 35,3 procent van de gevallen binnen de normtijd aanwezig, 's avonds, 's nachts en in het weekend was dat in 15,8 procent van de gevallen. De brandweer haalt daarmee overdag haar eigen prognoses wel, 's nachts niet.