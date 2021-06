In jaren niet gezien: 'dikke soep van witte kwallen' op strand Zandvoort

Zandvoorters zijn heel wat gewend op hun strand, maar gisteravond keken ze toch echt hun ogen uit naar bergen glibberende schijven in het zand. "Het was bizar", zegt Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade. Een enkele doorgewinterde Zandvoorter zegt een kwallen-invasie van deze omvang zelfs nog nooit te hebben gezien.

Zwemmers dachten wel twee keer na toen ze de muur van zeedieren tegenkwamen. Brokmeier: "Ik ben echt geen watje wat dat betreft. Maar het was echt een dikke soep van witte kwallen die er lag. Echt bergen van kwallen. Een groot deel van het strand lag helemaal vol. En ik denk dat de zee ook vol zit." De tijdelijke visite was heel plaatselijk want tegelijkertijd bleef het Bloemendaalse strand schoon.

Hinder

Een nieuwe vloed heeft een deel van de strandbezoekers weer weggespoeld, maar er liggen nog steeds veel kwallen. Een medewerker van een van de posten van de Reddingsbrigade vertelt vanmiddag dat zwemmers en zonaanbidders vandaag nog steeds rekening moeten houden met kwallenoverlast. "Ik verwacht niet heel veel verschil vandaag. Een deel is weggespoeld, maar mensen kunnen er nog steeds hinder van ondervinden. Ik zou er zeker rekening mee houden."

Kwallen komen op het strand terecht wanneer er, vaak door oostenwind, een onderstroom ontstaat in zee. Die onderstroom neemt de kwallen, die zelf niet kunnen zwemmen, mee naar het strand.