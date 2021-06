Wel mooi weer, geen corona: dit kun je morgen verwachten tijdens de zonsverduistering

De corona krijgen we niet te zien, maar wie fan is van zonsverduisteringen komt morgen goed aan z'n trekken. Vanaf 11.19 schuift de maan langzaam tussen de zon en de aarde, en zal op het hoogtepunt - rond 12.23 - zo'n 17 procent van de zon bedekken. Alleen bij een (bijna) totale zonsverduistering is de corona, de atmosfeer rond de zon, vanaf aarde te zien.

De weersomstandigheden zijn ideaal, zegt NH-weerman Jan Visser. "Het is overwegend zonnig, dus niets staat de zonsverduistering in de weg." Volgens Visser is er geen plek in Noord-Holland te bedenken waar bewolking roet in het eten zou kunnen gooien. En met een temperatuur van 22 à 23 graden is het aan het einde van de ochtend ook buiten al goed toeven, belooft hij.

Wel waarschuwt de weerman voor oogschade. "De verduistering is met zo'n 15 procent zo miniem dat je een eclipsbril nodig hebt." Diezelfde dringende oproep doet ook Ineke Mulder van Sterrenwacht Orion in Bovenkarspel. "Of gebruik een camera met een sterke en geschikte filter, maar doe het niet met een zonnebril."

Sterrenwacht blijft gesloten

Hoewel de sterrenwacht sinds afgelopen weekend weer is geopend, blijven ze morgen tijdens de zonsverduistering dicht. "Normaal zouden we een grote telescoop op ons dakterras zetten, maar met anderhalve meter afstand kunnen daar maar drie mensen staan."

Toch laten de liefhebbers uit Bovenkarspel het fenomeen niet onopgemerkt voorbijgaan. "We hebben een plekje gevonden waar we met een paar vrijwilligers gaan staan."

Bekijk de animatie hieronder voor een indruk wat ons morgen te wachten staat.