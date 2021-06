Bussumse koffiezaak ineens dicht, buurt pikt het niet

Een jaar geleden ging Bussumer Ahmed Hussein zijn droom achterna: hij opende - nota bene midden in de coronacrisis - zijn eigen koffiezaak. Afgelopen weekend moest de zaak plots op slot. De reden: Ahmed krijgt plots geen vergunning van de gemeente. De buurt pikt het niet. Ahmed is een begrip in de buurt geworden en mag niet weg. Een petitie is binnen een dag al meer dan 1.300 keer getekend.

Afgelopen zaterdag stond alles klaar voor een feestelijke heropening. Vanwege de versoepelingen mocht hij eindelijk weer binnen mensen ontvangen. De ballonnenboog en slingers hangen. Toen viel er een brief van de gemeente op de mat: er is geen vergunning voor de koffiezaak en hij moet per direct dicht.

Ahmed laat aan NH Nieuws weten dat hij vorig jaar augustus een vergunning heeft aangevraagd en alle papieren heeft ingeleverd. Nu tien maanden later krijgt hij een afwijzing van de gemeente. "Als ik niet bekwaam genoeg ben en slecht ben voor de gemeente, had je dat binnen 13 weken kunnen doen en niet na een jaar", zegt hij in een reactie. "Verder kan ik er inhoudelijk niet op ingaan."

Op het raam van de koffiezaak hangt nu een briefje met de tekst: 'Tegenslagen zijn er om ze te overwinnen, dat doen wij vanaf dag één. Natuurlijk gaan we door om ook deze tegenslag te verslaan.'

Moeilijke start

Daarmee doelt Ahmed op zijn moeilijke start. Hij begon namelijk vlak voor de coronacrisis. Na amper twee weken open zijn geweest, moest hij alweer sluiten. Hij besloot aan de slag te gaan en lokale bedrijven te benaderen met de vraag of ze zijn koffie en gebak wilden komen afhalen. Dat lukte en zou bouwde hij een vaste klantenkring op.

Die klanten vechten nu voor het behoud van de koffiezaak. Kay Singh is een petitie gestart die nu al meer dan 1.300 keer is ondertekend. "Dit mag en kan niet! Deze koffiewinkel is zo ontzettend belangrijk voor onze buurt. Hij biedt gezelligheid, saamhorigheid, een kantoor buiten je huiskantoor en de beste koffie", zo schrijft de initiatiefnemer.

Ook op social media is er veel steun voor de nu al geliefde Bussumer en zijn koffiezaak. Veel dorpsgenoten begrijpen niets van de plotse sluiting van de zaak en willen hem dolgraag weer open. "Zo'n fijn koffiezaakje is waardevol voor de buurt. Hou vol!", schrijft iemand. "Fantastische inzet en geweldige zaak. Dit kan nu niet in deze tijd!", aldus een ander.

Wens is uitgekomen

Ahmed is blij met de petitie. "Mijn wens is uitgekomen: het creëren van een 'buurtkoffiezaak'. Bussumers vechten voor mij. Ik vind het geweldig en ben trots."

Of de petitie wat uithaalt is afwachten. De gemeente laat in een reactie weten het besluit te hebben genomen om geen vergunning te verlenen en dat ze verder geen nadere mededeling doet.