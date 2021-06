Afwachten of toch vakantie boeken? "Mensen willen weg, maar gevoel moet goed zijn"

Het wordt dringen geblazen als je pas kort van tevoren besluit om toch op zomervakantie te gaan. Dat verwachten meerdere Noord-Hollandse reisbureaus en reisagenten. De vraag is groot en het aanbod is wat kleiner, zeggen ze. "Ik denk dat er een enorme toeloop zal zijn als meer mensen gevaccineerd zijn en meer landen op geel staan."

Die inreisbeperkingen zorgen ervoor dat er ook nog een grote groep mensen juist afwachtend is met boeken, verwacht reisadviseur John Admiraal uit Heiloo. "Mensen wachten tot ze volledig gevaccineerd zijn en dat landen op code geel gezet zijn. Ik verwacht dat er dan een enorme toeloop zal zijn." Hij denkt dat zijn branche nu in een soort 'tussenfase' verkeert. "Ik denk dat er binnenkort vrij veel geboekt gaat worden; de mensen popelen echt om weg te gaan. Mensen willen gewoon echt weg, maar het gevoel moet wel goed zijn."

Dat we deze zomer waar mogelijk weer op reis kunnen, is wel duidelijk. "Het is erg druk. Er wordt heel veel geboekt en we hebben veel aanvragen", zegt Mariska Tuijp uit Volendam, die een eigen reisbureau runt. "Maar ik moet er wel bij zeggen dat de inreisbepalingen continu veranderen. Spanje heeft bijvoorbeeld afgelopen weekend een PCR-test ouder dan 48 uur verplicht gesteld, wat daarvoor nog ouder dan 72 uur was."

Op 1 juli moet ook de zogenoemde Green Pass gaan werken. Dat is een Europees certificaat dat bewijst dat je gevaccineerd, getest bent of recentelijk een coronainfectie hebt doorgemaakt en dus mag reizen tussen landen.

Steeds meer landen op geel, Green Pass vanaf juli Steeds meer Europese bestemmingen gaan van code oranje af en krijgen een geel reisadvies. Reizen wordt dan niet langer afgeraden en een negatieve test en in quarantaine gaan bij terugkomst in Nederland is dan niet meer nodig.

Maar door af te wachten, is het risico dit jaar wel groter dat vakantiegangers misgrijpen. De vraag is groot, het aanbod juist minder. "Spanje heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat ze niet met volle hotels gaan zitten", weet Tuijp. "Er is minder capaciteit. Er boeken nu ook mensen alvast twee maanden vooruit omdat ze bang zijn dat alles dadelijk vol zit."

Bij reisagent Claudia Ike uit Zaandam is dat ook het geval; daar is het aantal boekingen voor de zomer ook al goed op stoom. "We zijn nu al aan de gang. De inkoop is wat kleiner geweest, we zijn een van de latere landen die besluiten om reizen naar bepaalde bestemmingen toe te staan, dus we merken dat er wel krapte is." Dat zou betekenen dat mensen die later besluiten om toch wat te zoeken voor de zomer mis kunnen grijpen, zegt ook zij. "Dat zou kunnen, of dat de klant in een ander prijstarief bijvoorbeeld wat gaat zoeken."