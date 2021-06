Ruim 60 tips binnen over gewelddadige woningoveral Avenhorn

Ruim 60 tips zijn binnengekomen bij de politie naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond over de gewelddadige woningoverval in Avenhorn. De meeste tips gaan over het merk van de auto, die door mensen is herkend.

In de nacht van 6 op 7 januari werden de twee bewoners van het huis ruw wakker gemaakt door drie gemaskerde indringers , die pistolen bij zich hadden en ze op het stel richtten. Het stel verweerde zich, waarbij ze allebei ernstig gewond raakten. Beiden waren gewond aan het hoofd en de 55-jarige bewoonster had daarnaast een schotwond aan haar hals door een afgevuurde kogel die langs de keel van de vrouw schoot.

