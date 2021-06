De Peiling: Ik ben het afgelopen jaar minder vlees gaan eten

Het afgelopen jaar is ongeveer een derde van de Nederlanders minder vlees gaan eten en een half procent is vegetariër of veganist geworden, meldt Nu.nl op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als het vlees één tot drie procent duurder wordt, zal de consumptie ervan nog verder afnemen, wat beter voor het milieu en de volksgezondheid.

Nederlanders zouden 40 procent minder vlees moeten gaan eten, zo is afgesproken in het klimaatakkoord. Wetenschappers van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Wageningen, de VU Amsterdam en de Erasmusuniversiteit Rotterdam stellen dat minder vlees eten een groot effect heeft op het milieu en de volksgezondheid. En om dat te bereiken moet de prijs van vlees omhoog. Door vlees duurder te maken, zal de consumptie ervan de komende jaren met ongeveer de helft afnemen: van 45,3 kg per persoon per jaar (2019) naar 23,1 kg per persoon per jaar in 2030, zo meldt RTL Nieuws.